Грузовиков или фургонов.

Высокопоставленные итальянские чиновники ещё в прошлом месяце заявили, что вели переговоры с Tesla по поводу локализации производства электромобилей в этой европейской стране. Теперь Electrek со ссылкой на итальянские СМИ сообщает, что подобные переговоры продолжаются, и местные власти хотели бы организовать в Италии выпуск электрических грузовиков или фургонов, а не легковых электромобилей.

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Источник изображения: Vanlifer

Если грузовики Tesla Semi американская компания пусть и в малых количествах, но производит в штате Невада, то о фургонах (микроавтобусах) этой марки из уст сторонних источников приходится слышать впервые. Илон Маск (Elon Musk) заявлял о планах по выпуску фургонов на электротяге, которые могли бы опционально оснащаться раскладными солнечными панелями на боковых поверхностях кузова и крыши, подпитывая тяговую батарею или бортовое оборудование во время стоянки, но дальше подобных фантазий в 2021 году он не пошёл, поскольку перед компанией сейчас стоят более приоритетные задачи по наладке выпуска пикапов Cybertruck, родстера и человекоподобных роботов Optimus, а также автоматического такси и новой модели электромобиля стоимостью от $25 000. Появление пикапов Cybertruck на европейском рынке усложняется более строгими условиями сертификации транспортных средств с точки зрения безопасности в данном регионе.