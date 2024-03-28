Хотя бы для выполнения старых контрактов.

Визит премьер-министра Нидерландов в Китай не обошёлся без встреч прочих чиновников на высшем уровне, и Nikkei Asian Review сообщает, что министры торговли обеих стран тоже обсудили имеющиеся проблемы в сфере поставок определённых видов продукции из Нидерландов в КНР. С осени прошлого года власти первой из стран ограничили поставки во вторую оборудования, предназначенного для работы с иммерсионной литографией и DUV-излучением. Хотя оно не относится к передовому классу, американские власти выразили опасение, что такое оборудование может быть использовано китайскими производителям для выпуска достаточно продвинутых чипов по обходным технологиям.

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Источник изображения: Reuters

Министр торговли Китая Ван Вэньтао (Wang Wentao), как отмечает источник, во время встречи со своим нидерландским коллегой Джеффри ван Леувеном (Geoffrey van Leeuwen) выразил надежду, что нидерландские компании выполнят все свои контрактные обязательства перед китайскими клиентами и продолжат поставки литографического оборудования в Поднебесную. Китайские власти считают Нидерланды надёжным партнёром в сфере экономики и торговли, как подчеркнул китайский министр. Не факт, что призывы чиновника достигнут цели, ведь в своей внешнеэкономической политике Нидерланды вынуждены ориентироваться на интересы США, по требованию которых и были ограничены поставки оборудования определённых категорий в Китай. Поставщиком такой техники является преимущественно ASML — нидерландская компания, которая остаётся лидером мирового рынка в сфере выпуска литографически сканеров.