Перебои с водой, электроэнергией и нехватка квалифицированных кадров.

Поскольку японское издание Nikkei Asian Review претендует на охват информационного пространства основной части Азии, проблемы Индии на пути превращения страны в крупный центр по производству чипов предсказуемо интересуют представителей этого средства массовой информации.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

К концу февраля индийское правительство одобрило три проекта по строительству в стране предприятий по выпуску или тестированию чипов. Одно из двух предприятий в штате Гуджарат, в котором родился действующий премьер-министр страны Нарендра Моди (Narendra Modi), будет возводиться индийской Tata Electronics и тайваньской TSMC. Второе местное предприятие будет строиться при участии японской Renesas, а также таиландской и индийской стороны. Третье предприятие, тоже принадлежащее конгломерату Tata, будет возводиться в штате Ассам, который больше знаменит своей сельскохозяйственной продукцией, а не промышленностью.

Японские аналитики считают, что развитию индийской полупроводниковой промышленности будут долго мешать перебои с электро- и водоснабжением, а также нехватка квалифицированных кадров. Если всё это приведёт к высокому уровню брака при выпуске или упаковке чипов, то производители будут вынуждены довольствоваться низкой прибылью или вообще терпеть убытки. Сейчас промышленное производство отвечает за 20% общего ВВП Индии, что ниже уровня в 25%, на который рассчитывает правительство Моди.