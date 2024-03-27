Даже с учётом низкого распространения китайских электромобилей на рынке США.

Еврокомиссия по результатам недавно проведённого расследования пришла к выводу, что обладает достаточными основаниями для введения повышенных пошлин на импорт электромобилей китайского производства в Европу, ибо при нынешних значениях таможенных тарифов они оказываются привлекательнее машин на электротяге европейского производства.

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Любопытно, что Китай свои юридические претензии в этой сфере в первую очередь выдвинул к властям США, которые в августе 2022 года приняла так называемый «Закон о борьбе с инфляцией» (IRA), позволяющий отдельным категориям граждан страны приобретать электромобили с налоговым вычетом в размере от $3750 до $7500, в зависимости от происхождения конкретного электромобиля. Под субсидии США попадали машины, собранные в Северной Америке и оснащаемые тяговыми батареями, произведёнными в странах, с которыми у США есть соглашение о свободной торговле. Китай, который контролирует существенную часть производства тяговых аккумуляторов и поставляет подавляющую часть сырья для их выпуска, в перечень таких стран не попал.

Как поясняет CNBC, китайские власти сочли такие положения американского законодательства дискриминационными и нарушающими принципы и правила ВТО. Эта организация недавно получила официальную жалобу КНР, которую будет рассматривать на протяжении шести месяцев или более длительного периода, если это потребуется. Китайские электромобили на рынке США пока не особо представлены, но данные претензии могут служить достижению политических целей.