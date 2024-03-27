Иначе это напоминает пир во время чумы.

Японская корпоративная культура имеет много своей специфики, с которой претендующие на интеграцию в мировую бизнес-среду местные компании готовы в случае необходимости бороться. По информации Nikkei Asian Review, компания Renesas решила в этом году отказаться от традиционного апрельского ежегодного повышения зарплат всем сотрудникам, и реализовать его при наличии подходящих для этого условий в октябре.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Первого апреля в большинстве японских компаний начинается очередной фискальный год, и поэтому они традиционно повышают жалование своим сотрудникам в «усреднённо-справедливой манере». По словам представителей Renesas, от этой практики нужно отказаться, и повышать зарплату только в случае наличия подходящих для этого экономических условий, в противном случае возросший фонд оплаты труда усугубляет сложное финансовое положение компании. Компания после отказа от апрельской индексации зарплат сотрудников собирается использовать высвободившиеся средства для инвестиций в развитие бизнеса. Тем более, что в следующем полугодии ей потребуются $5,9 млрд для покупки компании Altium, специализирующейся на разработке ПО для проектирования печатных плат.

Более половины из 20 000 сотрудников Renesas проживают за пределами Японии, там же генерируется и основная часть выручки, поэтому следование японским корпоративным традициям в компании не считают столь уж важным ритуалом. Кстати, это не помешало собранию акционеров Renesas одобрить первую за 19 лет выплату годовых дивидендов. В дальнейшем компания может перейти к ежеквартальной выплате дивидендов.