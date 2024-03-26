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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Samsung анонсировала новую версию планшета Galaxy Tab S6 Lite
Увеличение памяти и другие минорные изменения.

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Samsung Electronics анонсировала новую версию планшета Galaxy Tab S6 Lite (2024 года), развивая тем самым линейку устройств, которая дебютировала в 2020 году. Модель унаследовала привычные формы и особенности предшественников, включающие 10,4-дюймовый LCD экран с разрешением 2000x1200 пикселей и поддержку работы с электронным пером S-Pen.

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Обновлённая версия планшета может похвастаться увеличением максимального объёма накопителя до 128 Гбайт (в предыдущей версии было только 64 Гбайт) в дополнение к базовой версии на 64 Гбайт, а также сохранением возможности расширения памяти с помощью карт microSD до 1 Тбайт. Устройство оборудовано восьмиядерным процессором с ядрами на 2,4 ГГц и 2,0 ГГц (речь идёт о чипе Exynos 1280).

Оптические модули представлены 5-Мп фронтальной и 8-Мп основной камерами. Помимо этого, Galaxy Tab S6 Lite оснащён двумя динамиками с настройкой AKG и поддержкой Dolby Atmos для глубокого и объёмного звучания. Аккумулятор сохранил ёмкость в 7040 мАч, что обеспечивает до 14 часов работы от батареи при воспроизведении видео и до 13 часов при веб-серфинге. Устройство доступно в Wi-Fi и LTE вариациях, также заявлена поддержка Bluetooth 5.3.

На программном уровне планшет работает на операционной системе Android 14 покрытой фирменной оболочкой One UI 6.1. Это обеспечивает улучшенную функциональность и управление по сравнению с предыдущими версиями ОС. Galaxy Tab S6 Lite (2024) будет доступен в трёх оттенках корпуса: сером, мятном и розовом. Дата начала продаж назначена на 28 марта, но пока не объявлена стоимость нового устройства. ства.

#samsung #планшеты #galaxy tab s6 lite
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