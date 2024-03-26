Во время своего визита в Вашингтон.

Выпуск полупроводниковой продукции, разработка процессоров и систем искусственного интеллекта сейчас привлекают многие страны, которые видят в сложившейся конъюнктуре новые для себя возможности развития, и Вьетнам не является исключением. Как сообщает Reuters, во время визита вьетнамских дипломатов в Вашингтон они обсудили с госсекретарём США Энтони Блинкеном (Antony Blinken) расширение сотрудничества в полупроводниковой сфере и развитии цепочек поставок соответствующей продукции.

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Источник изображения: Reuters

Это уже второй этап переговоров на эту тему, начало им было положено в сентябре прошлого года во время визита президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Ханой. Власти США заинтересованы в снижении зависимости национальной электронной промышленности от поставок комплектующих из Китая. Для этого будет как развиваться производство чипов на территории США, так и будут привлекаться партнёры в лице третьих стран, которым американское политическое руководство в достаточной степени доверяет. Вьетнамские дипломаты также обсудили с американской стороной вопросы, связанные с национальной безопасностью, защитой прав человека, образованием и культурой.