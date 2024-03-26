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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за китайского импортозамещения Intel потеряет до $1,5 млрд выручки
AMD и того меньше.

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Акции Intel и AMD вчера просели на пару процентов после появления информации о намерениях китайских властей к 2027 году свести к минимуму использование процессоров этих марок в правительственном секторе и в компьютерном парке компаний с государственным участием. Агентство Reuters привело пояснения аналитиков Bernstein, которые оценили возможный ущерб Intel и AMD от таких ограничений в не очень значительные суммы.

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Источник изображения: Reuters

Во-первых, в случае с Intel не нужды рассчитывать на потерю всех 27% выручки, получаемой компанией в Китае. Данный показатель велик по той причине, что этот производитель на территории КНР тестирует и упаковывает свои процессоры для реализации в разных странах. Непосредственно правительственные организации Китая и компании с государственным участием, по мнению аналитиков Bernstein, способны ежегодно формировать лишь несколько процентов выручки Intel, в абсолютном же значении эта сумма не превысит $1,5 млрд в год.

В случае с AMD, которая получает в Китае до 15% выручки, возможный ущерб ограничится несколькими сотнями миллионов долларов США в год. Для Intel более значимым влиянием может оказаться снижение прибыли более чем на 10%, как отметили аналитики.

#amd #intel #аналитика #финансы #китай
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