В некоторых моделях будут даже модули 4G LTE или 5G Sub6.

Lenovo анонсировала новые модели бизнес-ноутбуков ThinkPad L и X13, предложив изменения как в дизайне, так и в технических характеристиках. Обновленный дизайн корпуса и переход на более удобные для чтения экраны с соотношением сторон 16:10 и улучшенной яркостью до 400 кд/кв.м призваны повысить удобство работы.

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Расширение памяти стало возможным благодаря наличию двух слотов для модулей SO-DIMM DDR5, при этом максимальный объем ОЗУ достигает 64 Гбайт. Серия ThinkPad L14 G5 и L16 G1 получила новые процессорные решения — AMD Ryzen 7035 и Intel Core Ultra — и лучшую ремонтопригодность, что подтверждается привлечением компании iFixit для улучшения дизайна.

Существенно улучшена функциональность ноутбуков для проведения видеоконференций: теперь они оснащены 5-мегапиксельными камерами. Дополнительным преимуществом является добавление третьего порта USB, соответствие новому стандарту USB4 в версиях на процессорах AMD и поддержка Wi-Fi 7, а также 4G LTE или 5G Sub6 в некоторых моделях.

Компания не пренебрегла экологическим аспектом: новые ThinkPad оснащены более «зелёными» компонентами. Кроме того, применяются новые технологии, например, 3M Optical Film технология DBEF5, благодаря которой экраны ноутбуков стали ярче, при этом потребляя на 16 % меньше энергии. Обновлены и системы безопасности, поддержка которых осуществляется совместно с решениями Lenovo ThinkShield.

Новинки от Lenovo получили нейронные процессоры (NPU) для расширения возможностей искусственного интеллекта, в частности, поддержку более чем ста приложений с опциями ИИ. Все эти факторы в совокупности обеспечивают новый уровень производительности для профессионального использования в таких приложениях, как Zoom, Microsoft Teams, Adobe Lightroom и Studio Effects.

Ценообразование завязано и на процессоре: модель ThinkPad L14 G5 и ThinkPad L16 G1 на базе AMD Ryzen PRO предлагаются от 1000 долларов, тогда как версии на процессорах Intel стартуют от 1179 долларов. Производитель утверждает, что эти цены оправданы улучшенными техническими характеристиками и расширенными функциональными возможностями, предложенными в данных моделях.

Хранение данных стало более эффективным благодаря переходу с SSD M.2 2242 на полноразмерные M.2 2280. Аккумуляторы имеют ёмкость 46,5 или 57 Вт·ч, обеспечивая достаточный уровень автономности. Также стоит отметить оптическую плёнку 3M Optical Film для экранов, снижающую энергопотребление и повышающую яркость до 400 нит, и тактильную маркировку клавиш для помощи незрячим пользователям.