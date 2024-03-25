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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С апреля тарифы на электроэнергию на Тайване для крупных промышленных потребителей вырастут на 25%
Со временем чипы местного производства наверняка станут дороже.

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В конце прошлой недели издание Taiwan News сообщило, что с апреля тайваньская энергетическая компания Taiwan Power Co. будет вынуждена поднять тарифы на электроэнергию как для частных потребителей, так и для промышленных. Компания уже давно несёт убытки из-за нерешимости властей острова в пересмотре тарифов, но откладывать их повышение дальше уже нет никакой возможности.

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Источник изображения: CNA

Частным домохозяйствам с апреля придётся столкнуться с ростом тарифов на 3%, если клиент потребляет в месяц не более 330 кВт‧ч, и на 5%, если он потребляет от 331 до 700 кВт‧ч электроэнергии в месяц. Данные меры затронут примерно 12,5 млн домохозяйств на территории Тайваня.

Промышленные потребители должны в апреле столкнуться с повышением тарифов на 15 или 25 %, в зависимости от масштабов бизнеса. Около 440 000 промышленных объектов на Тайване ограничатся повышением тарифов менее чем на 14%, а вот с ростом тарифов на 25% столкнутся только самые крупные корпоративные клиенты указанной энергетической компании. Не исключено, что среди них окажется и TSMC, поэтому на стоимости её услуг данные изменения наверняка скажутся уже в ближайшие месяцы. Впрочем, повышение расценок TSMC вряд ли будет пропорциональным, ибо затраты на электроэнергию не должны являться главной статьёй расходов компании.

#полупроводники #tsmc #тайвань #электроэнергия #повышение тарифов
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