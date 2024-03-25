Купить хэтчбек BYD Seagull в КНР можно менее чем за $10 000.

Хотя с прошлого года электрический хэтчбек BYD Seagull подешевел всего на 5%, его стартовая цена теперь располагается ниже отметки $10 000, и в паре с более дорогим седаном Qin Plus они входят в пятёрку самых продаваемых легковых машин на китайском рынке в период с января по февраль текущего года включительно, как сообщает Bloomberg со ссылкой на профильную статистику. К слову, стоимость BYD Qin Plus с прошлого года уменьшилась сразу на 20%, это сделало данный электрический седан самой продаваемой моделью на китайском рынке с начала текущего года.

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Источник изображения: BYD

За два месяца этого года модель разошлась в Китае тиражом в 57 095 экземпляров. Пока BYD может себе позволить подобную агрессивную ценовую политику, поскольку является крупнейшим производителем электромобилей не только в Китае, но и в мире. Кроме того, компания самостоятельно производит аккумуляторные батареи, а это самая дорогая часть электромобиля, и на ней BYD тоже может экономить по сравнению с прочими автопроизводителями.