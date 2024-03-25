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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi намекнула на верхнюю планку стоимости своего электромобиля SU7
Почти $70 000.

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В этот четверг компания Xiaomi собирается начать приём заказов на поставку своего первого электромобиля SU7, как сообщает Reuters, а потому в китайских магазинах приложений уже появилось фирменное приложение компании для управления сервисными функциями данной машины. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) даже не удержался от комментариев по поводу ценового диапазона, в который метит SU7.

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Источник изображения: Xiaomi

По крайней мере, в качестве потолка цен была названа сумма $69 424 (500 000 юаней). Основатель Xiaomi считает, что компании удалось создать не только самый красивый электромобиль, но и самый лёгкий в управлении и самый «умный». Выставочные образцы SU7 в фирменном бирюзовом цвете начали на этой неделе демонстрироваться в фирменных магазинах Xiaomi в Китае. Какой будет начальная цена машины, станет понятно ближе к концу текущей недели. В зависимости от комплектации, она сможет преодолевать без подзарядки от 668 до 800 км по условному циклу CLTC. Естественно, практические значения могут варьироваться в зависимости от условий движения и температуры окружающего воздуха.

#xiaomi #китай #электромобили #xiaomi su7
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BruteForce
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Red Red
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Читаем внимательно.
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