Почти $70 000.

В этот четверг компания Xiaomi собирается начать приём заказов на поставку своего первого электромобиля SU7, как сообщает Reuters, а потому в китайских магазинах приложений уже появилось фирменное приложение компании для управления сервисными функциями данной машины. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) даже не удержался от комментариев по поводу ценового диапазона, в который метит SU7.

реклама

Источник изображения: Xiaomi

По крайней мере, в качестве потолка цен была названа сумма $69 424 (500 000 юаней). Основатель Xiaomi считает, что компании удалось создать не только самый красивый электромобиль, но и самый лёгкий в управлении и самый «умный». Выставочные образцы SU7 в фирменном бирюзовом цвете начали на этой неделе демонстрироваться в фирменных магазинах Xiaomi в Китае. Какой будет начальная цена машины, станет понятно ближе к концу текущей недели. В зависимости от комплектации, она сможет преодолевать без подзарядки от 668 до 800 км по условному циклу CLTC. Естественно, практические значения могут варьироваться в зависимости от условий движения и температуры окружающего воздуха.