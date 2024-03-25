Компания ими очень довольна.

Со среды генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) находится в Китае, он уже успел встретиться с подрядчиками, открыть новый фирменный магазин в Шанхае, а также пообщаться с министром торговли КНР. Как отмечает South China Morning Post, выступая непосредственно на начавшем работу вчера Форуме развития Китая, глава Apple отметил усилия, которые предпринимают китайские подрядчики в достижении цели углеродной нейтральности.

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Источник изображения: AP

По его словам, они проявляют изобретательность в поиске новых путей достижения данной цели, и в общем действуют весьма мотивированно на этом направлении. Кук также подчеркнул, что Apple продолжит осуществлять в Китае исследовательскую деятельность на долгосрочной основе и развивать местные цепочки поставок. Исследовательский центр в Шанхае будет расширен, а в Шэньчжэне в текущем году появится новый исследовательский центр Apple. Слухи о намерениях компании сотрудничать с Baidu в сфере использования искусственного интеллекта глава Apple на мероприятии никак не комментировал.