Судя по объявлениям на российских площадках, несколько десятков машин попадут в Россию.

Автомобиль китайского производства за 1 млн юаней на домашнем рынке КНР остаётся экзотикой, а потому издание CnEVPost со ссылкой на официальную статистику BYD поспешило сообщить, что за прошедшие с момента анонса флагманского электромобиля Yangwang U8 сто тридцать два дня этот роскошный внедорожник, позволяющий до получаса держаться на поверхности воды в случае возникновения непредвиденных ситуаций обрёл более 5000 владельцев. Для справки, российские продавцы предлагают его по цене более 20 млн рублей, и в нашей стране уже есть как минимум несколько реальных владельцев таких машин.

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Источник изображения: CnEVPost

Ни один кроссовер класса люкс в Китае ещё не был столь популярен, как отметила компания BYD на страницах социальной сети Weibo. Yangwang U8 был представлен 20 сентября прошлого года, а уже 30 января он разошёлся тиражом в 5000 экземпляров, хотя поставки товарных машин начались только в ноябре. Более половины этого количества было направлено в крупные китайские города. По статистике BYD, около 90 процентов покупателей Yangwang U8 владеют более чем двумя машинами, около 20 процентов владеют пятью и более машинами, а у 70 процентов уже была другая машина такого класса стоимостью более 1 млн юаней (около 14 млн рублей в ценах китайского рынка). Правда, эти показатели не позволяют выделить, какая часть из этих закупок была сделана посредниками, отправляющими Yangwang U8 на экспорт за пределы Китая.