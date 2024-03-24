Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Плавающий электромобиль Yangwang U8 мощностью 1200 л.с. в Китае нашёл 5000 владельцев за 132 дня
Судя по объявлениям на российских площадках, несколько десятков машин попадут в Россию.

реклама

Автомобиль китайского производства за 1 млн юаней на домашнем рынке КНР остаётся экзотикой, а потому издание CnEVPost со ссылкой на официальную статистику BYD поспешило сообщить, что за прошедшие с момента анонса флагманского электромобиля Yangwang U8 сто тридцать два дня этот роскошный внедорожник, позволяющий до получаса держаться на поверхности воды в случае возникновения непредвиденных ситуаций обрёл более 5000 владельцев. Для справки, российские продавцы предлагают его по цене более 20 млн рублей, и в нашей стране уже есть как минимум несколько реальных владельцев таких машин.

реклама

Источник изображения: CnEVPost

Ни один кроссовер класса люкс в Китае ещё не был столь популярен, как отметила компания BYD на страницах социальной сети Weibo. Yangwang U8 был представлен 20 сентября прошлого года, а уже 30 января он разошёлся тиражом в 5000 экземпляров, хотя поставки товарных машин начались только в ноябре. Более половины этого количества было направлено в крупные китайские города. По статистике BYD, около 90 процентов покупателей Yangwang U8 владеют более чем двумя машинами, около 20 процентов владеют пятью и более машинами, а у 70 процентов уже была другая машина такого класса стоимостью более 1 млн юаней (около 14 млн рублей в ценах китайского рынка). Правда, эти показатели не позволяют выделить, какая часть из этих закупок была сделана посредниками, отправляющими Yangwang U8 на экспорт за пределы Китая.

#китай #электромобили #byd #yangwang
+
Написать комментарий (0)
Apple ведёт переговоры с Baidu об использовании её системы искусственного интеллекта на iPhone
Lam Research собирается локализовать производство оборудования во Вьетнаме
Тим Кук получил от министра торговли Китая заверения в готовности расширять сотрудничество
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
25
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
11
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
45
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
8
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3
США намерены задавить санкциями тайные закупочные сети компании Huawei
1
Asia Times: Ралли генеративного искусственного интеллекта надувает рыночные пузыри
1

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
08:45
Остановить этого мало лекарство дорогое. Это всего лишь этап.
Российские ученые смогут остановить деградацию человеческого мозга
Олег Тимофеев
08:41
Не плохой доильный аппарат главное абсолютно не влияет на общий тренд дои сколько хочешь и когда хочешь.
Биткоин снова стабилизировался после коррекции
Рамаз Данелия
08:41
завидуй тля
Путин подписал приказ о введении налогового вычета НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан
Олег Тимофеев
08:38
Не все так просто.
AMD может использовать 4-нм техпроцесс Samsung для производства некоторых APU и видеокарт
Олег Тимофеев
08:37
Да уж Мантуров не перестаёт нас радовать своей турбулентностью. Турбудентный ты наш.
Старт ракеты «Союз» успешно состоялся 23 марта
Олег Тимофеев
08:33
Клнечно это рисковый бизнес конечно это политическое решение, но считаю что при грамотном подходе умные головы из России смогут воспользоваться такой им предоставленой возможностью забить Оси баки.
Себастьян Лекорну объявил, что предприятия франко-немецкого ВПК «переезжают в Украину»
FelsheR-BAN100712
08:29
зато ни дня не работавший алкашина шишенбек получает пенсию
Путин подписал приказ о введении налогового вычета НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан
Priston
08:29
Возможно вы об этом "хламе" рассуждаете, только зная о нем по наслышкам. Я прорабатал с этим "хламом" несколько лет в двух фирма и проблем не было. Сейчас у нас какой то дятел решил перейти на другой ...
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
Олег Тимофеев
08:28
Как всегда на фронте успешнее чем в коррупционном тылу.
Вооруженные Силы России освободили населённый пункт Ивановское на Артёмовском направлении
Олег Тимофеев
08:24
ВЭС в нашей стране не получили должного развития потому как без них у нас освоены разные технологии. Но на мой взгляд это очень выгодная форма для наших Курильских островов плюс Сахалина. Я бы пригляд...
Волновые электростанции CorPower прошли испытания и обеспечат электроэнергией тысячи домохозяйств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем