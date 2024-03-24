Две страны пытаются соблюсти баланс интересов.

Некоторая нервозность, как пишет Bloomberg, в Европе сохраняется не только при обсуждении будущих проектов по выпуску чипов на территории региона, но и при выборе рычагов влияния на существующие производства. Примером может служить ситуация с назначением новых руководителей франко-итальянской компании STMicroelectronics, которая специализируется на разработке и выпуске полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: STMicroelectronics NV

В связи с истечением полномочий генерального директора компании встал вопрос о его перевыборах, но итальянские власти пытались усилить своё влияние внутри STMicroelectronics, склоняя компанию к увеличению объёмов инвестиций на территории Италии. Недавно представляющий Францию генеральный директор Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) всё же был назначен ещё на три года, но итальянская сторона продвинула своего финансового директора Лоренцо Гранди (Lorenzo Grandi) на пост в составе члена директоров компании. Эти изменения должны быть одобрены собранием акционеров 22 мая, на правительственном уровне двух стран они были согласованы недавно.

Итальянское правительство владеет 50% акций структуры, которая является владельцем 27,5% акций STMicroelectronics, поэтому стратегически важные изменения в структуре управления компанией обсуждаются на высшем политическом уровне. В этой транснациональной компании автомобильный бизнес исторически развивался преимущественно за счёт усилий итальянской стороны, сейчас он обретает важность для экономики региона в связи с распространением электромобилей и автопилота. STMicroelectronics располагает предприятиями по выпуску чипов на территории Франции и Италии.