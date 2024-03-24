А ещё чиновник встретился с другими зарубежными бизнесменами.

Ещё в среду генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) прибыл в Китай для встречи с подрядчиками и партнёрами компании в этом регионе, в четверг он принял участие в церемонии открытия нового фирменного магазина в Шанхае, а в воскресенье Кук должен посетить форум, посвящённый экономическому развитию КНР. Издание Nikkei Asian Review подтверждает, что Тим Кук остаётся в Китае, поскольку вчера он встретился с министром торговли КНР Ваном Вэньтао (Wang Wentao).

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Китайский чиновник провёл встречи и с другими представителями зарубежного бизнеса, которые прибыли в Пекин для участия в форуме, который завтра начнёт работу. Министр торговли КНР заверил участников форума, что власти страны сохраняют приверженность открытости и предоставления возможностей для развития бизнеса транснациональных корпораций. С некоторым сожалением чиновник был вынужден отметить, что с января по февраль иностранные инвестиции в китайскую экономику сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельная беседа состоялась у китайского министра с главой южнокорейской компании SK hynix Квак Но Чуном (Kwak Noh-Jung), в ходе которой стороны обсудили перспективы развития цепочек поставок в обеих странах, а также выразили надежду на увеличение доли SK hynix на внутреннем рынке Китая. Как известно, деятельность SK hynix, которая основную часть своей продукции производит в КНР, находится под пристальным вниманием США. Пока власти данной страны позволяют SK hynix инвестировать в развитие своего производства в Китае, но сохранение таких условий потребовало от южнокорейской стороны серьёзных усилий. Китайский министр торговли также провел встречи с представителями финансовой сферы и фармакологического бизнеса.