Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 7+ Gen 3 для смартфонов среднего уровня: поддержка ИИ, Wi-Fi 7 и до 24 Гбайт оперативной памяти
realme GT Neo6 SE и OnePlus Ace 3V — одни их первых аппаратов, которые будут оснащены новым SoC.

реклама

Компания Qualcomm анонсировала выход нового чипа, который должен расширить возможности устройств средней ценовой категории. Речь идёь о Snapdragon 7+ Gen 3 — данная модель рассчитана на смартфоны стоимостью до 600 долларов и может похвастаться поддержкой современных технологий искусственного интеллекта, а также обеспечивает работу с прогрессивными моделями, к числу которых относятся Gemini Nano и Baichuan-7B.

реклама

Произведённый на передовом 4-нанометровом технологическом процессе TSMC, новый чипсет выделяется среди прочих благодаря своему восьмиядерному процессору: одно ядро Prime Cortex-X4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, четыре ядра Performance и три ядра Efficiency. Отмечается 15-процентное улучшение производительности процессора Kryo и 45-процентный прирост графической мощности Adreno по сравнению с предшественником при одновременном сокращении потребления энергии на 5%.

Snapdragon 7+ Gen 3 оснащен нейронным процессором для ИИ-вычислений, новинка также поддерживает последнее поколение беспроводных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 за счет интеграции FastConnect 7800 и модема Snapdragon X63.

В области мультимедиа Qualcomm предлагает возможности для производства смартфонов с высококачественными камерами до 200 Мп, поддержку дисплеев с разрешением до 4K/60 Гц и QHD+/120 Гц, и возможность записи видео в качестве HDR 4K/60 fps и замедленной съемки в формате FHD на скорости 240 fps. Устройства с таким чипсетом могут быть оснащены до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Первые модели смартфонов, оснащённые Snapdragon 7+ Gen 3, скоро поступят на рынок от производителей оборудования OnePlus, Realme и SHARP. В числе новинок, которые будут оснащаться анонсированным чипсетом, достойны упоминания realme GT Neo6 SE и OnePlus Ace 3V — их релиз должен состояться в течение ближайших нескольких месяцев.

Напомним, не так давно Qualcomm анонсировала Snapdragon 8s Gen 3, характеристики которого несколько уступают флагманской модели 8 Gen 3, но все же включают ядро Cortex-X4 от Arm и ориентированы на более широкий круг потребителей, благодаря чему ожидается их использование в устройствах от Honor, iQoo, Realme, Redmi и Xiaomi.

#qualcomm #snapdragon 7 gen 3
+
Написать комментарий (0)
Samsung обкатает второе поколение 3-нм техпроцесса на чипе для умных часов
Qualcomm в этом году ожидает лишь незначительного оживления на рынке смартфонов
Samsung надеется наладить выпуск чипов для Qualcomm по 2-нм техпроцессу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
10
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
3
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

daem0ns
12:14
нее, это жалкий подражатель. Он в Эксель не умеет! Зы. ССыкнул на булика!
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
Максим Ширшов
12:10
Тем не менее, нацисты из украины уже заявили, что это их рук дело, а их террористов поймали на пути на украину. Соответственно, делаем выводы, что кровь мирных людей снова на руках нацистской хунты, з...
Администрация Зеленского распорядилась приостановить любые операции на территории России
Александр Тимофеев
12:08
Обнаруженные статьи посылали в журнал не люди. Человеку, если бы он привлек для написания ИИ, в любом случае было бы интересно, что получилось и он всяко прочитал бы текст и обнаружил эти ляпы. Вывод ...
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
alivko1970
12:05
А ты оказался мудаком, как-то предсказуемо
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
kitava
11:59
Не прекратили они. Белгород обстреляли снова. Есть погибший.
Администрация Зеленского распорядилась приостановить любые операции на территории России
Alan Kesaev
11:43
Бублик это новая версия легендарного Феникса?)))
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
Констатин Ильич
11:43
Где статья эта опубликованная? Дайте ссылку
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
Циклон-Б
11:26
так террористы то оказались таджиками, ого как невероятно, прикинь как неожиданно
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
Alterus
10:59
Твой зад воняет пиратскими два коробками?)
Пользователи Samsung сообщают о неприятном запахе, исходящем от стилусов
alex lexx
10:57
А всякая западлистская и укрожопая быдлотеррористическая шваль пущай ПОКА соснет под плинтусо
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем