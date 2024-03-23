realme GT Neo6 SE и OnePlus Ace 3V — одни их первых аппаратов, которые будут оснащены новым SoC.

Компания Qualcomm анонсировала выход нового чипа, который должен расширить возможности устройств средней ценовой категории. Речь идёь о Snapdragon 7+ Gen 3 — данная модель рассчитана на смартфоны стоимостью до 600 долларов и может похвастаться поддержкой современных технологий искусственного интеллекта, а также обеспечивает работу с прогрессивными моделями, к числу которых относятся Gemini Nano и Baichuan-7B.

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Произведённый на передовом 4-нанометровом технологическом процессе TSMC, новый чипсет выделяется среди прочих благодаря своему восьмиядерному процессору: одно ядро Prime Cortex-X4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, четыре ядра Performance и три ядра Efficiency. Отмечается 15-процентное улучшение производительности процессора Kryo и 45-процентный прирост графической мощности Adreno по сравнению с предшественником при одновременном сокращении потребления энергии на 5%.

Snapdragon 7+ Gen 3 оснащен нейронным процессором для ИИ-вычислений, новинка также поддерживает последнее поколение беспроводных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 за счет интеграции FastConnect 7800 и модема Snapdragon X63.

В области мультимедиа Qualcomm предлагает возможности для производства смартфонов с высококачественными камерами до 200 Мп, поддержку дисплеев с разрешением до 4K/60 Гц и QHD+/120 Гц, и возможность записи видео в качестве HDR 4K/60 fps и замедленной съемки в формате FHD на скорости 240 fps. Устройства с таким чипсетом могут быть оснащены до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Первые модели смартфонов, оснащённые Snapdragon 7+ Gen 3, скоро поступят на рынок от производителей оборудования OnePlus, Realme и SHARP. В числе новинок, которые будут оснащаться анонсированным чипсетом, достойны упоминания realme GT Neo6 SE и OnePlus Ace 3V — их релиз должен состояться в течение ближайших нескольких месяцев.

Напомним, не так давно Qualcomm анонсировала Snapdragon 8s Gen 3, характеристики которого несколько уступают флагманской модели 8 Gen 3, но все же включают ядро Cortex-X4 от Arm и ориентированы на более широкий круг потребителей, благодаря чему ожидается их использование в устройствах от Honor, iQoo, Realme, Redmi и Xiaomi.