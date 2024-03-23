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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple отказалась от разработки дисплеев microLED для своих умных часов Watch
После семи лет усилий.

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Как сообщает Bloomberg, около семи лет назад Apple загорелась идеей создания альтернативы дисплеям типа OLED, использующей технологию microLED, которая обеспечивает более чёткую цветопередачу и снижает энергопотребление, а также позволяет уменьшить толщину дисплея. Первоначально планировалось, что в Apple Watch дисплеи типа microLED собственной разработки появятся к началу 2020 года, но сроки постоянно смещались, в итоге добравшись до 2025 года. В Калифорнии даже было построено небольшое предприятие, которое должно было приступить к освоению выпуска дисплеев microLED для нужд Apple. В дальнейшем такие дисплеи должны были вытеснить OLED из смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple.

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Источник изображения: Apple

На текущем этапе Apple решила, что попытки освоить выпуск таких дисплеев самостоятельно в серийных количествах окажутся бесплодными не только из-за высокого уровня затрат, но и в силу наличия некоторых технических сложностей. Специалисты в США и Азии, которые были привлечены к этой инициативе, либо найдут работу в других подразделениях Apple, либо будут вынуждены покинуть компанию. Apple не отрекается от использования microLED в целом, но не собирается применять данные дисплеи в часах Watch, а также не станет разрабатывать подобные технологии самостоятельно. Если кто-то из партнёров предложит ей достойные по исполнению дисплеи такого типа, она с радостью воспользуется таким предложением.

#apple #умные часы #oled #apple watch #microled
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