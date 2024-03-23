В этом убеждены представители UBS.

Аналитики UBS постарались подвести итоги выступлениям основателя и бессменного руководителя компании NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на прошедшей на этой неделе конференции GTC 2024. Примечательно, что в первой половине недели фондовый рынок на его откровения реагировал некоторой коррекцией курса акций компании, но в последующие дни они возобновили рост, а вчерашнюю сессию завершили на отметке $942,89, прибавив 3,12%.

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Источник изображения: NVIDIA

Аналитики UBS прониклись идеей о наличии у NVIDIA нового рынка сбыта своих ускорителей на случай снижения спроса в сегменте облачных вычислений. Услышав от Дженсена Хуана о необходимости создания «суверенного искусственного интеллекта» странами типа Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Швеции, Южной Кореи и Малайзии, эксперты предположили, что закупки ускорителей NVIDIA для нужд этих государств поддержат спрос достаточным образом, чтобы по итогам следующего года выручка NVIDIA выросла на 30% до $150 млрд. Соответственно, прогноз по курсовой стоимости акций компании авторы аналитической записки подняли до $1100 за штуку.

Дополнительным источником выручки для NVIDIA станет и корпоративный сектор, поскольку на этом рынке компания собирается предложить предварительно настроенные языковые модели уровня предприятия, которые можно более тонко адаптировать под нужды каждого из заказчиков. NVIDIA сможет получать выручку в виде лицензионных отчислений в размере $4500 с каждого ускорителя в год.