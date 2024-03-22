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Новости Hardware Алексей Сычёв
Lam Research собирается локализовать производство оборудования во Вьетнаме
Бизнес в Китае становится вести всё сложнее.

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По информации издания Nikkei Asian Review, вице-президент американской компании Lam Research Картик Раммохан (Karthik Rammohan) посетил вьетнамскую столицу для переговоров с премьер-министром страны на тему расширения сотрудничества с местными компаниями. Производитель оборудования не только нуждается в сырье и комплектующих, но и рассматривает возможность локализации выпуска своего оборудования во Вьетнаме. Власти страны хотели бы, чтобы Lam Research вложила в соответствующий проект не менее $1 млрд.

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Источник изображения: AP

Предполагается, что партнёром Lam Research во Вьетнаме станет южнокорейская компания Seojin, которая располагает предприятиями в этой стране. Она также сотрудничает с Intel и Samsung Electronics, чьи производственные мощности присутствуют во Вьетнаме.

Китай по итогам прошлого года обеспечил 26% выручки Lam Research, но этот показатель снизился по сравнению с полученным здесь 31% выручки по итогам 2022 года. Санкции США существенно ограничивают способность Lam Research поставлять своё оборудование в Китай, и ситуация наверняка будет только ухудшаться, как ожидает руководство компании.

Учитывая стремление многих западных компаний развивать свой бизнес на территории Вьетнама, местные власти сейчас пытаются продвигать инициативу по обучению 100 000 специалистов инженерных специальностей и разработчиков с привлечением зарубежных инвесторов. На первом этапе предполагалось подготовить 50 000 человек, но потом стало ясно, что этого количества не хватит.

#китай #санкции #вьетнам #lam research
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