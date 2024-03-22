Местные конкуренты предлагают более разнообразный и современный модельный ряд.

Судя по информации Bloomberg, американская компания Tesla в «ценовой войне» с китайскими производителями электромобилей начала проявлять благоразумие, приступив к сокращению объёмов выпуска продукции на своём предприятии в Шанхае, которое в прошлом году выдало практически половину всего мирового объёма выпуска электромобилей этой марки.

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Источник изображения: Tesla

С середины марта местный конвейер, на котором собираются электромобили Model 3 и Model Y, начал работать с меньшей интенсивностью. Количество рабочих дней сократилось с шести с половиной до пяти в неделю, хотя при этом предприятие по-прежнему работает в две смены по 11,5 часов каждая. Персоналу предприятия не сообщают, когда оно вернётся к прежнему режиму работы.

Объёмы продаж продукции Tesla на китайском рынке с начала этого года снижаются, хотя в целом рынок наблюдал подъём на 17%, если учитывать электромобили всех реализуемых в Китае марок. Предприятие Tesla по производству тяговых батарей замедлит работу в Шанхае до конца апреля как минимум. Из 131 182 поставленных за первые два месяца года электромобилей Tesla китайской сборки около 53% поступили на внутренний рынок КНР. В годовом сравнении это количество соответствует снижению объёмов поставок на 6%. С апреля Tesla обещает поднять цены на кроссовер Model Y китайской сборки, это заявление отчасти было призвано стимулировать спрос в конце текущего квартала, но пока сложно судить, насколько это помогло.