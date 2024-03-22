И новое китайские производители нигде купить не смогут.

Издание South China Morning Post напомнило, что проблемой наличия у китайских компаний возможности выпускать 7-нм чипы в США занимались сразу несколько ведомств, и заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез (Alan Estevez) во время своего доклада в американском парламенте выразил не самую высокую уверенность в том, что именно компания SMIC нарушила американские законы в сфере экспортного контроля.

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Источник изображения: Bloomberg

По крайней мере, у чиновника не было сомнений в том, что это сделала какая-то из китайских компаний, причастных к производству 7-нм чипов, но у Министерства торговли США есть лишь некоторые основания предполагать, что это была именно SMIC. Чиновник заявил, что производство 7-нм чипов в Китае налажено с достаточно высоким уровнем брака, а доступ к американскому оборудованию для данных операций китайские компании получили ещё до введения специфических санкций со стороны США. Власти страны убеждены, что со временем это оборудование износится и «этот процесс деградирует». То есть, заместитель министра торговли США убеждён, что доступ китайских компаний к оборудованию даже такого класса будет перекрыт навсегда, и им придётся довольствоваться имеющимся до тех пор, пока оно не перестанет работать.