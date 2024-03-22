Но уже к 2035 году планирует поднять этот показатель до 70%.

Сейчас в Китае работает конференция Semicon China, которая исторически привлекала и зарубежных поставщиков оборудования для выпуска чипов, но в силу политических причин многие из них в этом году мероприятие пропустили. Нидерландская ASML его проигнорировала полностью, а вот из американских участников осталась только одна KLA, хотя Lam Research и Applied Materials согласились выступить в роли спонсоров китайской конференции. По данным Nikkei Asian Review, китайская Naura демонстрировала на мероприятии видеоролик о собственном оборудовании, позволяющем выпускать 7-нм чипы.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Японских производителей на Semicon China стало по сравнению с прошлым годом только больше, поскольку многие из них в прошлом году неплохо заработали на сотрудничестве с китайскими клиентами. Пока китайские производители чипов могут обеспечить себя отечественным оборудованием только на 20%, но местные поставщики верят, что к 2035 году данный показатель вырастет до 70%. Примечательно, что спонсором Semicon China выступила и американская компания Micron Technology, которая в прошлом году попала под китайские санкции. Получается, что бизнес всё же старается игнорировать взаимные противоречия США и КНР, если это не приводит к нарушению законодательства.