И приступит к реализации проекта уже весной следующего года.

Как сообщает The Korea Economic Daily, в южнокорейском Йонъине компания SK hynix приступает к строительству крупнейшего в мире комплекса по производству микросхем памяти. Она собирается потратить до 2046 года около $91 млрд на его развитие. Подобные масштабы планирования в целом привычны для южнокорейского бизнеса, но предстоит дождаться указанной даты, чтобы понять, в каком объёме данный замысел будет реализован.

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Источник изображения: SK hynix

Первое из четырёх запланированных к строительству предприятий SK hynix начнёт возводить в марте следующего года. В трёхэтажном корпусе в дальнейшем будет производиться память, и это предприятие само по себе станет крупнейшим в мире. Площадка под это предприятие сейчас готова примерно на 35%. Первоначально компания планировала начать строительство ещё в 2019 году, но после серии задержек к проекту вернулись только в 2022 году. Власти Южной Кореи с воодушевлением выражают готовность предоставить SK hynix свою помощь в реализации данного проекта, уже в этом году они рассчитывают, что только на экспорте памяти типа HBM местные производители смогут получить более $120 млрд выручки.