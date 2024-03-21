На собрании акционеров компании.

Издание Business Korea продолжает знакомить англоязычную аудиторию с высказываниями представителей Samsung на ежегодном собрании акционеров, и выпускающее аккумуляторы подразделение SDI не стало исключением. По данным источника, руководитель Samsung SDI Чхве Юн Хо (Choi Yoon-ho) подтвердил, что серийный выпуск аккумуляторов с твердотельным электролитом компания начнёт в 2027 году.

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Источник изображения: Business Korea

Такие аккумуляторы, напомним, будут не только более безопасными, лёгкими и устойчивыми к экстремальным температурам, но и позволят увеличить плотность хранения заряда на 40% и быстрее его принимать на станциях экспресс-зарядки. Samsung SDI подтвердила не только намерения построить в США совместные со Stellantis и General Motors предприятия по выпуску тяговых батарей, но и полностью принадлежащее себе аналогичное предприятие. Samsung SDI не сомневается в способности рынка электромобилей продолжать своё расширение.