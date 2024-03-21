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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung к 2027 году хочет вернуть себе статус крупнейшего поставщика полупроводниковых компонентов
Сейчас этот титул носит тайваньская компания TSMC.

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На протяжении нескольких десятилетий главным конкурентом Samsung с точки зрения величины выручки оставалась компания Intel, периодически они смещали друг друга с вершины профильного рейтинга, но кризис на рынке памяти отбросил в прошлом году корейского гиганта на четвёртое место, поскольку его смогли обойти TSMC ($66,8 млрд), Intel ($51,4 млрд) и даже NVIDIA ($49,5 млрд). Непосредственно Samsung удалось по итогам прошлого года выручить $45,9 млрд, как поясняет Business Korea.

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Источник изображения: Samsung Electronics

На ежегодном собрании акционеров руководство Samsung подчеркнуло, что рассчитывает через два или три года вернуть компании первое место в этом рейтинге. Для этого на рынок уже в начале следующего года выйдет ускоритель вычислений Mach 1, который способен соперничать в чём-то с NVIDIA H100, а всего в ближайшие три года будет представлено немало передовых компонентов в исполнении Samsung. Это касается и прогрессивных чипов памяти, и дисплеев типа micro-LED для гарнитур дополненной реальности. В исследовательский центр по разработке компонентов для ИИ до 2030 года Samsung собирается вложить $15 млрд.

#intel #nvidia #samsung #аналитика #полупроводники #tsmc
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