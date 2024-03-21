Этот фактор не ограничивает объёмы выпуска данных электромобилей.

Ещё на прошлом квартальном мероприятии представители Tesla дали понять, что объёмы производства аккумуляторных ячеек типа 4680 никак не сдерживают объёмы сборки использующих их электрических пикапов Cybertruck. Формально сборка последних началась ещё в прошлом году, и некоторые специализирующиеся на облётах территории предприятия Tesla в Техасе блогеры утверждают, что в этом квартале за день на стоянке готовой продукции можно было обнаружить несколько десятков товарных машин этой модели.

По информации Electrek, представители Tesla на этой неделе выложили в социальной сети X фотографию, демонстрирующую успехи компании в наращивании объёмов выпуска аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 на предприятии в Техасе.

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Источник изображения: Cybertruck, X

Раскрашенный в цвета американского флага аккумуляторный элемент на полу цеха содержал ещё и число «1000», тем самым обозначая способность предприятия в Техасе выпускать за неделю такое количество ячеек 4680, которого хватит на сборку 1000 пикапов Cybertruck. Разумеется, это не означает, что компания готова выпускать сами пикапы в таких количествах прямо сейчас, хотя она и планирует вывести годовые объёмы производства на уровень 125 000 штук. Такими ячейками можно оснащать и выпускаемые в Техасе кроссоверы Tesla Model Y, так что страдать от затоваривания склады компании не будут.