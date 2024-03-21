И ничего не сказали по поводу санкций США и их союзников.

Издание South China Morning Post рассказало об особенностях проходящей на этой неделе в Китае выставки Semicon China. Собравшиеся в Шанхае представители китайский компаний, выпускающих чипы и оборудование для их производства, продвигали идею о том, что китайская полупроводниковая отрасль тесно интегрирована в мировую, но при этом избегали упоминаний о зарубежных санкциях. В мероприятии по каким-то причинам не стала участвовать SMIC, чья штаб-квартира находится именно в Шанхае.

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Источник изображения: Bloomberg

Представители Национальной китайской ассоциации производителей полупроводниковых компонентов разделяют мнение, что к 2030 году обороты мировой отрасли достигнут $1 трлн, а уже по итогам текущего года вырастут на 13-16 % до $600 млрд. Как подчеркнули представители ассоциации, в прошлом году выручка от реализации оборудования для выпуска чипов на мировом рынке сократилась на 1,9%, и если бы не рост спроса на такое оборудование со стороны китайских производителей на 28% до $36 млрд, падение было бы ещё более заметным. Китайские производители профильного оборудования признались, что 85% рынка контролируется их зарубежными конкурентами.