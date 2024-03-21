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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во время своего визита в Китай Тим Кук успел встретиться с поставщиками Apple и основателем BYD
А ещё он должен выступить на экономической конференции по развитию Китая.

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По информации South China Morning Post, визит генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) не ограничился прогулкой по интересным местам в Шанхае и предполагаемым участием в церемонии открытия восьмого по счёту фирменного магазина в этом китайском мегаполисе.

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Источник изображения: AFP

Как поясняет издание, Тим Кук задержится в Китае до выходных, чтобы принять участие в местной конференции China Development Forum, а вчера он встретился не только с разработчиками игр и приложений, но и посетил предприятия поставщиков комплектующих для продукции Apple. По его словам, китайские цепочки поставок для компании являются самыми важными, и за последние 30 лет Apple вложила серьёзные средства в их развитие, а также продолжает делать это сейчас. По всей видимости, данные заявления были сделаны Куком ради укрепления уверенности китайских партнёров в намерениях Apple сохранить их предприятия на территории КНР.

Китайские СМИ также пояснили, что в шанхайском офисе Apple состоялась встреча Тима Кука и основателя крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD Ваном Чуаньфу (Wang Chuanfu). Активно обсуждаемое решение Apple отказаться от выпуска собственных электромобилей не мешает компании развивать сотрудничество с крупными автопроизводителями. Впрочем, о содержании беседы двух руководителей ничего не сообщается.

#apple #китай #тим кук
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