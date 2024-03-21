Весь тираж в этом году уже раскуплен.

Квартальный отчёт Micron Technology был интересен инвесторам по целому ряду причин. Во-первых, он показал, что выручка компании в годовом сравнении выросла на 58 % и оказалась выше ожиданий аналитиков, на уровне $5,8 млрд. Во-вторых, после пяти подряд кварталов убытков Micron вышла в прибыль, измеряемую $476 млн. Наконец, рассказывая о потенциале роста спроса на память класса HBM, представители компании признались, что все квоты на выпуск такой памяти на текущий год уже распределены между клиентами, и основная часть квот на 2025 год тоже распределена.

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Источник изображения: Micron Technology

С одной стороны, представители Micron выразили надежду на экспансию производства HBM, которая должна увеличить выручку компании. С другой стороны, они пояснили, что специфика производства той же HBM3E подразумевает, что использование в три раза большего количества кремниевых пластин по сравнению с DDR5, поэтому в условиях роста спроса на HBM3E неизбежно будет расти и цена DDR5, поскольку рост производственных мощностей не будет пропорционален изменению спроса. В 2025 году Micron будет выпускать столько же памяти HBM, сколько сейчас выпускаем DRAM всех типов в целом. Соответствующие заявления в совокупности с динамикой финансовых показателей Micron воодушевили инвесторов, акции компании выросли в цене почти на 20% после закрытия торгов.