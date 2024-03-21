Курсором удаётся управлять буквально силой мысли.

Компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) на этой неделе провела трансляцию с участием своего первого пациента с параличом четырёх конечностей, который в январе перенёс операцию по установке в черепную коробку импланта, соединяющегося с корой головного мозга при помощи множества тончайших электродов. На видео жизнерадостный 29-летний мужчина рассказал, что восемь лет назад получил травму спинного мозга, которая лишила его подвижности и чувствительности ниже плеч. Ноланд Арбоу (Noland Arbaugh) с восторгом отзывается о полученной им возможности управлять курсором мыши на экране ноутбука буквально при помощи мысли.

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Источник изображения: X, Neuralink

Попробовав свои силы и в Civilization VI, он теперь сосредоточился на шахматах. Освоив управление курсором, пациент на первых порах был настолько одержим идеей игры, что с нетерпением ждал, когда подзарядится встроенный аккумулятор импланта, чтобы продолжить игровой процесс на компьютере. Доброволец признался, что технология Neuralink не лишена недостатков, но он убеждён, что она кардинально изменила его жизнь, хотя это лишь «начало долгого пути», как он добавил.