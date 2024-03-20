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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA призвал Японию самостоятельно разрабатывать системы искусственного интеллекта
И обещал помочь Индии создать собственную инфраструктуру.

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Как сообщает Nikkei Asian Review, на проходящей в Калифорнии конференции GTC 2024 основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) весьма неожиданно призвал японские власти и компании самостоятельно заниматься развитием систем искусственного интеллекта, не привлекая к этому иностранных исполнителей. По его словам, японские разработчики лучше справятся с этой задачей, поскольку будут учитывать культурные, экономические и языковые особенности страны.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Стареющее население Японии ставит перед национальной экономикой вызовы в сфере повышения производительности труда, и искусственный интеллект вполне мог бы с ними справиться, как считает основатель NVIDIA. Он также отметил наличие у властей Индии намерений вложить $1,25 млрд в развитие национальной вычислительной инфраструктуры и больших языковых моделей. В ближайшие полтора или два года часть этих средств будет потрачена на закупку 10 000 ускорителей вычислений NVIDIA. По словам главы компании, она открыта к участию в данной инициативы индийских властей и очень заинтересована в сотрудничестве.

#nvidia #искусственный интеллект #япония #индия #дженсен хуанг
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