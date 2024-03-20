Уже восьмого по счёту в городе и 57-го в стране.

Пресс-релиз на сайте Apple сообщил, что завтра в Шанхае откроет свои двери восьмой по счёту фирменный магазин Apple, расположенный в непосредственной близости к парковой зоне и остановкам общественного транспорта. Вход в двухуровневый торговый зал с большой лестницей расположен как бы на дне большой железобетонной чаши, напоминающей амфитеатр. В зале с колоннами эллиптического профиля расположено несколько торговых зон и большой экран для проведения презентаций и просмотра рекламных роликов.

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Источник изображения: Apple

Для проведения презентаций и совещаний с представителями корпоративных клиентов Apple предусмотрено отдельное помещение. Посетители с ограниченной мобильностью могут перемещаться между этажами на современном лифте. При отделке интерьера магазина активно использовались природные материалы китайского происхождения. Численность персонала новой торговой точки Apple в Шанхае достигает 150 человек.

По информации CNBC, перед открытием 57-го по счёту фирменного магазина Apple в Китае страну посетил генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook). Он был запечатлён на улицах Шанхая в официальном видеоролике в компании с одним из популярных в Китае актёров. В прошлый раз Кук посещал Китай в октябре прошлого года. По некоторым данным, с начала текущего года объёмы продаж iPhone в Китае снизились на 24%, поэтому открытие нового магазина в комбинации с визитом в Шанхай главы Apple должны в какой-то мере оживить интерес китайских покупателей к продукции этой марки.