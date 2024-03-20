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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA оценил ускорители Blackwell минимум в $30 000 за штуку
Это не особо дороже предшественников.

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Телеканал CNBC воспользовался интервью с главой и основателем NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jensen Huang), чтобы выяснить у него, в какую сумму компания оценивает представленные вчера ускорители вычислений семейства Blackwell. Генеральный директор NVIDIA неожиданно признался, что клиентам нужно ориентироваться на диапазон цен от $30 000 до $40 000.

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Источник изображения: CNBC

Сторонние эксперты утверждают, что ускорители поколения Hopper (H100) стоят от $25 000 до $40 000, поэтому по верхней границе диапазона разницы между B200 и предшественником нет. При этом в момент своего дебюта Hopper был существенно дороже предшественника A100. Как утверждает Хуан, компания на разработку Blackwell потратила около $10 млрд, причём часть этих средств ушла на интеграцию нового решения в серверную инфраструктуру, а не только на разработку чипа B200 как такового.

На конференции для инвесторов в Калифорнии Дженсен Хуан отдельно заявил, что корпоративные клиенты ежегодно будут тратить на закупку оборудования для северных систем по $250 млрд, и NVIDIA претендует на существенную часть этой суммы. Как и в случае с H100, компания ожидает дефицита ускорителей семейства Blackwell на рынке, хотя и будет стараться его устранить. Подчеркнём, что спекулятивный фактор поднимает стоимость ускорителей на рынке, поэтому уровень реальных цен на Blackwell может отдалиться от названного главой NVIDIA диапазона в сторону повышения.

#nvidia #дженсен хуанг #blackwell #hopper
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