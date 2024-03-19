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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские разработчики чипов для ИИ готовы бросить вызов NVIDIA в ближайшие годы
Уже во второй половине текущего года начнётся выпуск конкурента NVIDIA H200.

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Основанная в 2020 году южнокорейская компания Rebellions, которая специализируется на разработке ускорителей для систем искусственного интеллекта и центров обработки данных, сравнивает свои новейшие чипы Atom с не самыми свежими NVIDIA A100, но говорит о превосходстве по уровню энергетической эффективности в пять раз. Выпускаемые по 5-нм технологии компанией Samsung, эти ускорители способны работать с большими языковыми моделями, насчитывающими до 7 млрд параметров, как поясняет South China Morning Post. На практике это означает, что чипам Rebellions хватит обычных воздушных охладителей, им не особо требуются мощные системы кондиционирования воздуха для работы.

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Источник изображения: HandOut

Samsung поможет Rebellions разработать ускоритель следующего поколения Rebel, который по своему быстродействию сможет соперничать с NVIDIA H200 в отдельных вычислительных задачах, а выпускаться будет со второй половины текущего года по 4-нм технологии. Через два с половиной года Rebellions рассчитывает занять на рынке ускорителей в Южной Корее до 30% рынка, а на мировом рынке нарастить свою долю до 3-5 %. Сейчас около 90% мирового рынка в этом секторе контролирует компания NVIDIA. С учётом огромных оборотов данного рынка, даже малая его доля позволит компании неплохо зарабатывать.

#nvidia #искусственный интеллект #южная корея #h200 #rebellions
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