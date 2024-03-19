По крайней мере, в их нынешнем виде.

После предпринятого властями США в октябре прошлого года очередного ужесточения правил экспортного контроля NVIDIA лишилась возможности поставлять в Китай даже модифицированные ускорители A800 и H800, которые были созданы с учётом предыдущих критериев по уровню производительности и способности её масштабирования в составе систем искусственного интеллекта. Под запрет попала даже игровая видеокарта GeForce RTX 4090.

Согласовать начало поставок в Китай новых модифицированных ускорителей NVIDIA до сих пор не успела, но издание Nikkei Asian Review поспешило выяснить у представителей NVIDIA, что ускорители семейства Blackwell, представленные сегодня ночью, в имеющемся ассортименте попадают под санкции США в полном составе, а потому возможности поставлять их в Китай по официальным каналам у NVIDIA не будет.

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Источник изображения: Getty Images

Представлять какие-то дополнительные ускорители для Китая компания NVIDIA в семействе Blackwell пока не спешит, как можно истолковать публикацию на страницах японского сайта. Впрочем, это может быть лишь вопросом времени, поскольку спрос на Blackwell на других географических направлениях NVIDIA постарается удовлетворить, а рынок Китая для неё будет оставаться важным источником выручки. С другой стороны, санкции США меняются непредсказуемо, и загадывать что-то даже на несколько месяцев вперёд в сегодняшнем мире бессмысленно.