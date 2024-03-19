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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA не сможет поставлять ускорители семейства Blackwell в Китай
По крайней мере, в их нынешнем виде.

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После предпринятого властями США в октябре прошлого года очередного ужесточения правил экспортного контроля NVIDIA лишилась возможности поставлять в Китай даже модифицированные ускорители A800 и H800, которые были созданы с учётом предыдущих критериев по уровню производительности и способности её масштабирования в составе систем искусственного интеллекта. Под запрет попала даже игровая видеокарта GeForce RTX 4090.

Согласовать начало поставок в Китай новых модифицированных ускорителей NVIDIA до сих пор не успела, но издание Nikkei Asian Review поспешило выяснить у представителей NVIDIA, что ускорители семейства Blackwell, представленные сегодня ночью, в имеющемся ассортименте попадают под санкции США в полном составе, а потому возможности поставлять их в Китай по официальным каналам у NVIDIA не будет.

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Источник изображения: Getty Images

Представлять какие-то дополнительные ускорители для Китая компания NVIDIA в семействе Blackwell пока не спешит, как можно истолковать публикацию на страницах японского сайта. Впрочем, это может быть лишь вопросом времени, поскольку спрос на Blackwell на других географических направлениях NVIDIA постарается удовлетворить, а рынок Китая для неё будет оставаться важным источником выручки. С другой стороны, санкции США меняются непредсказуемо, и загадывать что-то даже на несколько месяцев вперёд в сегодняшнем мире бессмысленно.

#nvidia #китай #санкции #blackwell #b200
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Chihonya
12:39
да , да и пить только со стекла, а не баклах, правда шишун, ты же всегда со стекла пьешь?
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Вадим Кудрявцев
12:39
Да упаси Боже от такого успеха:)
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Шовкат Ташпулатов
12:38
Ну внизу там 65 комментариев посмотри. Кстати 22.000 просмотров. Меня там даже угрожали в чёрный список скриншотики присылали какие-то бомжи. Но просмотры Не уменьшаются
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Apsheronsky tchai
12:38
Рекомендую налить в декантер с полторашкой Майкопского.
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Chihonya
12:37
ты лучше поведай какой ты там комп купил, что в статье хотел описать?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:36
Успешный среди бомжей ,ну спорить не буду.вижу по тому что ты куришь и что ты пьешь.уровень нищука -бомжа.в сарае где ты живешь срач что пипец -но да.ты успешный шишкин-мастурбек
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Не завидуй, Я востребовательный человек. Мою знания ценят, и меня приглашают, А ты только можешь говной зелота хавать.
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Шовкат Ташпулатов
12:34
Да ладно Не ной, когда-нибудь ты тоже будешь успешным таким же как и я
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Вадим Кудрявцев
12:34
я думал ты про свою выхлопную,после того как тебе после майкопского ее прочистили
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:32
такое дерьмо, как ты пьешь, пить может ток совсем опущенный алкаш,я себя как то ценю еще,чтоб такую ссанину пить
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
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