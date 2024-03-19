Но за деньги.

Подробности интересной истории приводит на своих страницах ресурс Electrek. Один из членов сообщества Cybertruck Owners Club, проживающий в Калифорнии, поделился с одноклубниками своими переживаниями по поводу длительных сроков ожидания поставки заказанного электрического пикапа Tesla Cybertruck. В прошлом году у этого клиента компании диагностировали рак четвёртой степени, и он начал переживать, что не успеет получить заказанную машину при жизни.

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Источник изображения: Electrek, Cybertruck Owners Club

Tesla отозвалась на просьбу этого особенного клиента, предоставив ему в этом месяце заказанный электрический пикап Cybertruck без очереди. Примечательно, что на импровизированную церемонию вручения машина приехала в сопровождении трёх других, две из которых имели плёночное покрытие — чёрное и цвета розового золота соответственно. Напомним, что внешние кузовные панели Tesla Cybertruck выполнены из нержавеющей стали, поэтому окрашивать их слишком сложно, и для придания разнообразия цветовой гамме Tesla просто предлагает обклеивать их цветной плёнкой. Кстати, опыт первых владельцев показал, что кузовные панели Tesla Cybertruck всё же ржавеют, поэтому дополнительный слой защиты от атмосферных явлений не будет лишним.