Меры временные, как утверждает автопроизводитель.

Компания Fisker, напомним, избрала для себя не очень распространённую бизнес-модель выпуска разрабатываемых ею электромобилей подрядчиками на контрактной основе, причём для двух актуальных моделей в своём ассортименте продукции она нанимает разные компании: Magna Steyr и Foxconn соответственно. Такой подход к выпуску электромобилей, с одной стороны, требует меньших капитальных вложений, а с другой стороны, ограничивает норму прибыли компании, потому что рычагов для влияния на себестоимость продукции у неё остаётся не так много, как у классических вертикально интегрированных автопроизводителей.

Как сообщает Nikkei Asian Review, на этой неделе Fisker была вынуждена признать, что ей придётся приостановить выпуск электрических кроссоверов Ocean на шесть недель и выпустить конвертируемые облигации на сумму $150 млн для пополнения оборотных средств.

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Источник изображения: Fisker

В январе австрийская компания Magna Steyr кроссоверы Ocean для Fisker вообще не выпускала, но с февраля по середину марта успела собрать около 1000 электромобилей. Это не помешало компании Fisker с начала текущего года реализовать 1300 электромобилей и накопить на складе готовых машин на сумму более $200 млн. При этом на счетах компании оставалось около $120 млн денежных средств и других высоколиквидных активов. Пятнадцатого марта она отказалась выплачивать купонный доход на сумму $8,4 млн по облигациям со сроком погашения в 2026 году, чтобы воспользоваться правом отсрочки на 30 дней с целью оптимизации структуры своего оборотного капитала.

Представители Fisker пояснили, что по-прежнему надеются заключить соглашение со стратегическим партнёром из числа крупных автопроизводителей. Облигации на сумму $150 млн будут проданы одной из инвестиционных компаний, которая в дальнейшем сможет обменять их на акции Fisker.