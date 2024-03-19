Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американская компания Fisker вынуждена приостановить выпуск электромобилей и занять денег
Меры временные, как утверждает автопроизводитель.

реклама

Компания Fisker, напомним, избрала для себя не очень распространённую бизнес-модель выпуска разрабатываемых ею электромобилей подрядчиками на контрактной основе, причём для двух актуальных моделей в своём ассортименте продукции она нанимает разные компании: Magna Steyr и Foxconn соответственно. Такой подход к выпуску электромобилей, с одной стороны, требует меньших капитальных вложений, а с другой стороны, ограничивает норму прибыли компании, потому что рычагов для влияния на себестоимость продукции у неё остаётся не так много, как у классических вертикально интегрированных автопроизводителей.

Как сообщает Nikkei Asian Review, на этой неделе Fisker была вынуждена признать, что ей придётся приостановить выпуск электрических кроссоверов Ocean на шесть недель и выпустить конвертируемые облигации на сумму $150 млн для пополнения оборотных средств.

реклама

Источник изображения: Fisker

В январе австрийская компания Magna Steyr кроссоверы Ocean для Fisker вообще не выпускала, но с февраля по середину марта успела собрать около 1000 электромобилей. Это не помешало компании Fisker с начала текущего года реализовать 1300 электромобилей и накопить на складе готовых машин на сумму более $200 млн. При этом на счетах компании оставалось около $120 млн денежных средств и других высоколиквидных активов. Пятнадцатого марта она отказалась выплачивать купонный доход на сумму $8,4 млн по облигациям со сроком погашения в 2026 году, чтобы воспользоваться правом отсрочки на 30 дней с целью оптимизации структуры своего оборотного капитала.

Представители Fisker пояснили, что по-прежнему надеются заключить соглашение со стратегическим партнёром из числа крупных автопроизводителей. Облигации на сумму $150 млн будут проданы одной из инвестиционных компаний, которая в дальнейшем сможет обменять их на акции Fisker.

#финансы #электромобили #fisker
+
Написать комментарий (0)
Аналитики Citi: пузырь на фондовом рынке из-за ИИ лопнет не в этом году
XPeng выведет на рынок электромобили стоимостью менее $20 000
Tesla Model Y подорожает в США на $1000, а в Европе — на €2000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
27
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
10
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
35
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

DIP48
11:30
Никто насильно не заставляет брать кредиты под 39.8 % годовых. И абсолютно никто не мешает организовывать у себя в коллективе беспроцентные "кассы взаимопомощи". Для этого постановления партии и прави...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Alex_023
11:29
А сейчас тоже самое, но под 39,8% годовых. В принципе возможно что для некоторых и сейчас нет никакой разницы, если ЗП у тебя раз в 10 больше медианной по региону. Нет разницы включены эти проценты в ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:27
Наличие своих мозгов требуется и при капитализме и при социализме. Дураков и в церкви бьют
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:26
Четырехпроцентные негодуют ?))) Опять народ не тот ?))) Не хочет, понимаешь ли, народ на телеге в лошадью ездить, подавай ему новшества, всякому быдлу ? Да ?))) Не осознает народ своего счастья со ста...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:25
Если тебе не нужно, не нужно говорить за весь народ. А то привыкли, коммунисты, за всех говорить и всех насильно тащить в своё стабильное светлое будущее))). Наши деды и прадеды этим пользовались. И н...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Alex_023
11:25
Так это же прелести капитализма! Ты уж или крестик сними, или трусы надень! Нельзя одновременно хвалить капитализм и не иметь возможности пользоваться его "благами".
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
pitbuldoser
11:25
Надел
Раскрыт дизайн задней панели Realme GT Neo 6 SE, благодаря опубликованной схеме
Apsheronsky tchai
11:24
А нах тебе новый товар раз в полгода? Вон уже сколько видюх разных навыпускали, а вы всё дрочите в Киберпанк. Продать каждому говноеду-ГЕЙмеру по 3060 и хватит, один хрен годами дрочите одно и то же. ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:24
Детектед отсутствие мозга у тебя в голове, скакун, прикидывающийся коммунистом.)))
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Николай Тягло
11:24
Офигеть!
NVIDIA представила чип B200: два графических кристалла, 208 миллиардов транзисторов и 192 ГБ HBM3E
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем