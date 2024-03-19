Дорожают как строительные материалы, так и работы.

Некоторое отставание от графика строительства предприятий Intel и TSMC по выпуску чипов на территории США, по данным Nikkei Asian Review, негативно сказалось и на настроении поставщиков расходных материалов и химикатов, которые намеревались развивать собственную инфраструктуру в штате Аризона. Некоторые из них либо вовсе отказались от идеи строить свои предприятия в США, либо заняли выжидательную позицию в вопросе выделения субсидий властями.

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Источник изображения: Intel

Главная проблема заключается в том, что строить предприятия в США оказалось в несколько раз дороже, чем в Азии, а с момента формирования первоначальной сметы они тоже выросли в несколько раз. Некоторым поставщикам химикатов теперь выгоднее поставлять свою продукцию из-за пределов США, чем тратиться на строительство локальных предприятий. Нет определённости и с величиной спроса на американском рынке, и многие поставщики теперь ждут выделения субсидий властями США для нужд Intel и TSMC.