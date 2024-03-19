Возможно, работоспособность миллиардера стимулируется химическим способом.

Инвесторов беспокоит склонность Илона Маска (Elon Musk) к использованию спорных с точки зрения общественной морали препаратов для целей, отдалённо связанных с лечением. Как сообщает Bloomberg, некоторые заданные американским тележурналистом Доном Лемоном (Don Lemon) в ходе интервью не понравились Илону Маску, и в результате он отказался от идеи запустить его шоу на своей площадке X. В общих формулировках, подход Лемона к работе над собственным шоу миллиардер назвал «тем же самым CNN, только в социальных сетях». С одноимённого телеканала Дон Лемон был уволен в прошлом году и сейчас продвигает собственное шоу на YouTube, в одном из выпусков которого и состоялось интервью с Илоном Маском.

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Источник изображения: Variety

Один из вопросов, который вызвал раздражение у миллиардера, касался его употребления кетамина, который в больших дозах может вызывать галлюцинации, потерю сознания и опасное подавление дыхательной активности. Илон Маск заявил, что принимает препарат по предписанию врача для лечения приступов депрессии. С точки зрения инвесторов, как заявил Илон Маск, «если я что-то принимаю, то я должен продолжать это делать». Главное, по словам миллиардера, это как он справляется с управлением возглавляемыми им компаниями.