И бороться с ней при поддержке США.

По информации Bloomberg, европейские власти по примеру американских коллег готовы провести масштабный аудит региональных цепочек поставок, чтобы понять, насколько ЕС зависит от полупроводниковых компонентов китайского происхождения. Речь идёт о самых простых и распространённых чипах, выпускаемых по зрелым техпроцессам, в производстве которых Китай теперь всё активнее претендует на лидерство по объёмам выпуска.

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Источник изображения: SMIC

Подобный анализ позволит понять, насколько европейская промышленность уязвима в случае прекращения поставок таких чипов из Китая или их ограничения. В этих опасениях европейские власти солидарны с американскими, а потому готовы сотрудничать с целью предотвращения возможных неприятных последствий нарушения торговых связей с Китаем. Обсуждение проблемы должно состояться в следующем месяце на Торговой и технологической конференции ЕС и США, которая пройдёт в Бельгии. Стороны также собираются на три года продлить действие соглашения об обмене информацией в сфере поставок чипов и прочих комплектующих, призванной предупреждать возможные кризисные явления в данной отрасли.