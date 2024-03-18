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По информации Bloomberg, европейские власти по примеру американских коллег готовы провести масштабный аудит региональных цепочек поставок, чтобы понять, насколько ЕС зависит от полупроводниковых компонентов китайского происхождения. Речь идёт о самых простых и распространённых чипах, выпускаемых по зрелым техпроцессам, в производстве которых Китай теперь всё активнее претендует на лидерство по объёмам выпуска.
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Подобный анализ позволит понять, насколько европейская промышленность уязвима в случае прекращения поставок таких чипов из Китая или их ограничения. В этих опасениях европейские власти солидарны с американскими, а потому готовы сотрудничать с целью предотвращения возможных неприятных последствий нарушения торговых связей с Китаем. Обсуждение проблемы должно состояться в следующем месяце на Торговой и технологической конференции ЕС и США, которая пройдёт в Бельгии. Стороны также собираются на три года продлить действие соглашения об обмене информацией в сфере поставок чипов и прочих комплектующих, призванной предупреждать возможные кризисные явления в данной отрасли.