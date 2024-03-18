Дальность полёта в автоматическом режиме не превышает 35 км.

Агентство Reuters на китайской торговой площадке Taobao обнаружило предложения о покупке летающего такси EHang EH216-S, которое перемещается по воздуху на электротяге шестнадцати винтов, управляется автоматически и может брать на борт до 220 кг полезной нагрузки, предусматривая место для двух пассажиров. В конструкцию и системы управления заложена определённая избыточность: если один или два мотора из шестнадцати выйдут из строя, электролёт сможет безопасно совершить посадку.

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Источник изображения: EHang

Крейсерская скорость летательного аппарата достигает 100 км/ч, максимальная — 130 км/ч, он способен подниматься на высоту до 3 км и без подзарядки пролетать до 35 км с полной нагрузкой, что соответствует примерно 21 минуте полёта. На восполнение заряда тяговой батареи уходит два часа. В Китае этот летательный аппарат уже получил сертификат лётной годности и предлагается по цене около $332 000.