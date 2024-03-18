Компания делает на них серьёзную ставку с точки зрения объёмов продаж.

По информации Bloomberg, азиатские подрядчики Apple уже начали выпуск беспроводных наушников AirPods нового поколения, которые к сентябрю или октябрю этого года будут выведены на рынок в двух модификациях. Первая расположится в начальном ценовом сегменте и заменит предшественников второго и третьего поколений, а вторая за чуть более высокую цену предложит функцию активного шумоподавления и крохотные динамики на футляре для поиска потерянных наушников по звуковому уведомлению.

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Источник изображения: Apple

Обе версии AirPods получат футляры с зарядным портом USB-C, поскольку этого требуют законы некоторых стран, в которых продукция Apple сейчас реализуется по официальным каналам. Более дорогие AirPods Pro обновятся лишь в следующем году, но уже осенью текущего года операционная система iOS 18 наделит AirPods возможностями слухового аппарата, позволяя людям со слабым слухом лучше слышать окружающих. Объём первой партии новых AirPods, который планируется заготовить к анонсу, достигнет 25-30 млн штук, что является самым серьёзным количеством за историю существования беспроводных наушников Apple.