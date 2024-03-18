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Новости Hardware Алексей Сычёв
XPeng выведет на рынок электромобили стоимостью менее $20 000
При этом они смогут со временем обзавестись автопилотом после обновления ПО.

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Как сообщает South China Morning Post, китайский автопроизводитель XPeng собирается предложить под новой торговой маркой электромобили стоимостью от $14 000 до $20 000, обладающие потенциалом реализации полного автопилота. Они будут продаваться не только в Китае, но и на экспортных рынках, причём именно с автопилотом.

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Источник изображения: XPeng

Основатель XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) заявил, что уже в этом году компания снизит стоимость разработки программного и аппаратного обеспечения будет снижена на 50%. Под новой торговой маркой XPeng собирается выпускать компактные электромобили, которые составят конкуренцию продукции BYD. Если учесть, что конкурирующая NIO в мае тоже запустит дочернюю торговую марку недорогих электромобилей, соперничество между молодыми китайскими автопроизводителями только усилится.

#китай #электромобили #китайские производители #xpeng
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