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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Упаковку чипов по методу CoWoS компания TSMC собирается наладить в Японии
Только кому это будет нужно?

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По данным Reuters, тайваньская компания TSMC сейчас интересуется возможностью организации на территории Японии тестирования и упаковки чипов с использованием продвинутой технологии CoWoS, которая позволяет создавать производительные ускорители вычислений с многокристальной компоновкой. Сейчас все предприятия TSMC, на которых используется методика CoWoS для упаковки чипов, расположены на территории Тайваня.

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Источник изображения: TSMC

Сейчас CoWoS на производстве обычно сочетается с использованием передовой литографии для обработки кристаллов, а предприятия TSMC, которые компания строит в Японии, будут использовать довольно зрелую литографию. Впрочем, инициатива TSMC по организации упаковки чипов может быть ориентирована на сотрудничество с японским консорциумом Rapidus, собирающимся наладить на территории Японии выпуск чипов по 2-нм технологии с 2027 года.

#полупроводники #tsmc #япония
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