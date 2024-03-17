Компания переняла опыт у участников российского автомобильного рынка.

Как сообщает Reuters, компания Tesla уведомила своих клиентов о предстоящем росте цен на популярные электрические кроссоверы Model Y, которые собирает на предприятиях в США, Германии и Китае. Для американских покупателей стоимость кроссоверов вырастет на $1000 с первого апреля, а в некоторых странах Европы Model Y подорожает на 2000 евро уже с 22 марта.

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Источник изображения: Tesla

Представители Electrek считают, что для компании данный шаг под конец квартала означает переход на новый способ стимулирования продаж. Покупатели, которые опасаются грядущего повышения цен, не станут откладывать приобретение машин на второй квартал. Tesla традиционно стимулирует продажи под конец квартала ради улучшения отчётности, но обычно она делала это с помощью предоставления скидок. Впрочем, обещания повысить цену в этом случае тоже работают, как доказывает история российского автомобильного рынка последних десятилетий.