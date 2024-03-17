Но руководить компанией с апреля начнёт француз.

Усиливающиеся санкции США и Нидерландов против китайских производителей чипов лишь способствовали росту выручки ASML от реализации оборудования, поставляемого в Китай — по итогам прошлого года доля этого географического направления в структуре выручки компании выросла с 14 до 29 %. При этом у китайских аналитиков появились собственные мысли по поводу обсуждаемых сейчас слухов о намерениях ASML расширить своё присутствие во Франции из-за проблем в Нидерландах, как сообщает South China Morning Post.

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Источник изображения: ASML

Вполне естественно, что китайские эксперты уцепились за эту ситуацию ради комментариев в духе «пагубной санкционной политики Нидерландов», которая вынуждает ASML искать для себя новую страну для развития бизнеса в Европе. Впрочем, более трезво мыслящие аналитики поясняют, что в пределах Европы политика в сфере экспортного контроля не будет существенно различаться от страны к стране, и с точки зрения антикитайских санкций для ASML переезд во Францию проблемы не решит.

Представители ASML на условиях анонимности пояснили SCMP, что с точки зрения инфраструктуры для ведения бизнеса для компании более выгодным был бы перенос части мощностей в Германию, а не во Францию. Однако, после намеченной на апрель отставки генерального директора ASML Петера Веннинка (Peter Wennink) его место займёт француз Кристоф Фуке (Christophe Fouquet), и он вряд ли будет более благосклонен к экспансии в Германии — тем более, что это обошлось бы компании дороже, чем переезд во Францию.

Более объективно настроенные аналитики поясняют, что причиной текущих проблем ASML являются изменения в иммиграционном законодательстве Нидерландов, которые ограничивают приток иностранцев на предприятия компании. При этом сейчас штат сотрудников ASML на 40% укомплектован персоналом из других стран, и с учётом потребности в наборе нового политические изменения в Нидерландах создают для бизнеса ASML определённые барьеры.