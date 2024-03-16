И на увеличение субсидий со стороны властей США сейчас рассчитывать не приходится.

Президент Джозеф Байден (Joseph Biden) после прихода к власти в США провозгласил ряд инициатив, направленных на развитие национальной полупроводниковой промышленности и локального производства электромобилей. Южнокорейские компании поддались соблазну заняться локализацией производства в США, но как поясняет издание The Korea Times, сейчас они сталкиваются с ростом затрат на строительство своих предприятий, а пропорциональное увеличение субсидий со стороны властей США им пока не светит.

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Источник изображения: AP-Yonhap

По крайней мере, компания Samsung Electronics только на строительство своего предприятия в штате Техас, которое в следующем году должно начать выпуск 4-нм чипов, потратила $8 млрд из запланированных $17 млрд, а ведь немалую часть бюджета потребуют закупка и монтаж технологического оборудования.

В целом, за предыдущие три года стоимость строительных работ в США выросла на треть, как отмечают официальные органы статистики. Помимо стоимости строительных материалов, этому способствовал и рост затрат на оплату труда рабочих в США. LG Energy Solution, трезво оценив ситуацию со спросом на рыке электромобилей США, передумала строить четвёртое предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов в штате Индиана, которое собиралась эксплуатировать совместно с General Motors.

Корейская SK On свои проекты по строительству предприятий для выпуска тяговых аккумуляторов в штатах Кентукки и Теннесси реализовывала в сотрудничестве с Ford Motor, но судьба одного из них сейчас под вопросом, поскольку пока партнёрам хватает одного предприятия в Кентукки для удовлетворения существующего спроса на электромобили. Операционные убытки SK On при этом продолжают расти, и корейские компании в целом настороженно ждут осени, когда состоятся выборы президента США. Если к власти вернётся Дональд Трамп (Donald Trump), то опыт его первого срока не сулит ничего хорошего иностранным инвесторам. Пока корейские производители настроены лоббировать свои интересы через корейское правительство, которое ведёт переговоры в США об увеличении субсидий с учётом текущих реалий.