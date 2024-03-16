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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla намерена добиться, чтобы её электромобили требовали как можно меньше обслуживания
Компания ищет руководителя профильной программы.

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Тезис о том, что электромобили требуют меньшего объёма работ по техническому обслуживанию, с точки зрения обывателя разбивается об аргумент о значительно более высоких затратах на ремонт специфических компонентов силовой установки или бортовой электроники. И всё же, как сообщает Electrek, компания Tesla стремится максимально сократить потребность в регулярном обслуживании своих электромобилей, и для этого уже ищет руководителя для новой программы «Zero Service», которая призвана способствовать достижению этой цели.

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Источник изображения: Tesla

На определённом этапе развития своего бизнеса Tesla не успевала обеспечивать растущий автопарк сервисными услугами, в результате у автовладельцев возникали проблемы со своевременным обслуживанием электромобилей этой марки. Позже она вложила достаточную сумму в адекватное развитие этого направления, в прошлом квартале она располагала 1909 машинами технической помощи, которые занимались выездным обслуживанием электромобилей. Попутно растут объёмы реализации запасных частей, принося компании дополнительный доход.

Тем не менее, в объявлении о вакансии руководителя программы «Zero Service» компания буквально заявляет, что «лучший сервис — это отсутствие сервиса», тем самым подчёркивая стремление к сокращению потребности своих электромобилей в регулярном обслуживании. Примечательно, что кандидат на этот пост будет курировать не только аппаратное обеспечение, но и программное, поскольку данная составляющая тоже требует периодического вмешательства специалистов. Скорее всего, подобные усилия вряд ли заметно увеличат ресурс электромобилей Tesla, просто он станет более прогнозируемым.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #сервис
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