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Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейские разработчики ускорителей для ИИ пытаются составить конкуренцию NVIDIA
Samsung в этом отношении старается поддерживать перспективных партнёров.

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По информации Nikkei Asian Review, южнокорейские разработчики чипов пытаются заявить о себе в сегменте систем искусственного интеллекта, даже если не располагают собственными производственными мощностями. Основанная в 2020 году компания Rebellions, в частности, собирается уже во второй половине этого года представить ускоритель вычислений нового поколения, который создавался в сотрудничестве с Samsung и будет оснащаться её же памятью типа HBM3E.

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Источник изображения: Rebellions

Дочерняя компания телекоммуникационного гиганта SK Telecom — Sapeon, с июня начнёт снабжать клиентов своими ускорителями вычислений на базе 7-нм чипов, которые она разработала сама и заказывает в производство тайваньской TSMC. Среди клиентов компании имеется и японский оператор связи NTT Docomo, рассчитывающий развивать собственные системы искусственного интеллекта на аппаратной базе Sapeon.

Хотя в Южной Корее работают два крупнейших производителя микросхем памяти, Samsung Electronics и SK hynix, в части разработки передовых вычислительных компонентов страна отстаёт от многих соперников, ограничиваясь долей рынка менее 3%. Корейские компании надеются наверстать упущенное, привлекая в свои ряды инженеров и учёных с американским образованием и соответствующим опытом работы.

#samsung #искусственный интеллект #южная корея #rebellions
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